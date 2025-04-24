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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 24 Nisan 2025: Marmara Denizi deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 24 Nisan 2025 listesi: AFAD ve Kandilli verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 24 Nisan Perşembe günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, yoğun olarak ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Özellikle geçtiğimiz gün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası Türkiye diri fay hattı haritası inceleniyor. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 24 Nisan 2025 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 08:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 08:18
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        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son olarak meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor. Gelişmeler 24 Nisan bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Diri fay hattının geçtiği iller Türkiye fay hattı haritası ile öğrenilebiliyor. İşte, 24 Nisan 2025 Perşembe Türkiye AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…

        2

        MARMARA BEŞİK GİBİ: 19 SAATTE 284 ARTÇI

        İstanbul'da dün meydana gelen ve 300 kilometrelik alanda hissedilen 6.2 büyüklüğündeki Marmara depreminin ardından, bu sabah saat 07.19'da 4.1'lik artçı bir deprem yaşandı. Marmara'da, Kandilli verilerine göre son 19 saatte 284 artçı deprem yaşandı

        İstanbul'da, Silivri açıklarında dün, önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardındansa en büyüğü 5.9 ve 4.9 olan, 284 artçı (07.20 itibarıyla) deprem yaşandı.

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        6.2'LİK DEPREM 300 KM'DEN HİSSEDİLDİ

        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi’ne ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Açıklamada, “Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir" denildi.

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        İSTANBUL SABAHA 4.1 İLE UYANDI

        İstanbul sabaha ise AFAD verilerine göre 4.1, Kandilli ölçümüne göre ise 4.6 büyüklüğündeki depremle uyandı. Depremin merkez üssü Büyükçekmece açıkları oldu. AFAD derinliği 7 km, Kandilli ise 16.9 km olarak açıkladı.

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        24 NİSAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

        3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        24-04-2025 07:19:19 40.8411 28.3061 7 MW 4.1 Marmara Denizi - [24.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) 658424

        24-04-2025 07:08:29 40.8581 28.3617 6.99 ML 3.3 Marmara Denizi - [20.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 658426

        24-04-2025 06:16:06 40.8381 28.1344 6.82 ML 3.7 Marmara Denizi - [20.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 658419

        24-04-2025 04:20:03 40.8256 28.1383 7.02 ML 3.9 Marmara Denizi - [21.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 658402

        24-04-2025 03:30:22 37.8892 29.2208 13.34 MW 3.9 Pamukkale (Denizli) 658395

        24-04-2025 00:00:15 40.8472 28.2883 6.99 ML 3.7 Marmara Denizi - [24.39 km] Silivri (İstanbul) 658367

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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