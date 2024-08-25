Son depremler listesi 25 Ağustos: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Denizli'de 3 üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Ağustos 2024 Pazar Son depremler listesi.
Son depremler listesi 25 Ağustos 2024 Pazar günü için takip ediliyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak Denizli deprem ile sallandı. Sarsıntının derinliği, büyüklüğü ve merkez üssü 25 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyuruldu.
DENİZLİ'DE DEPREM OLDU!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 02:31'de Denizli ili Tavas ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.12 olarak ölçülen depremin derinliği ise 13.3 olarak kayıtlara geçti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.