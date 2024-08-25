Son depremler listesi 25 Ağustos 2024 Pazar günü için takip ediliyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak Denizli deprem ile sallandı. Sarsıntının derinliği, büyüklüğü ve merkez üssü 25 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyuruldu.