Balıkesir'de peş peşe deprem! 25 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü ve merkez üssü gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Balıkesir'de gece yarısı meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak saat 10.34'te 10 saniye arayla merkez üssü Sındırgı olan 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. İşte, 25 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. Bugün en büyük deprem Balıkesir’de ölçüldü. Sındırgı gece yarısı 5.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 25 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
BALIKESİR’DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11,04 kilometre derinlikte kaydedilen deprem İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi.
BALIKESİR'DE ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Sındırgı'da saat 10.34'te 10 saniye arayla 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
4.1 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 10.73 kilometre derinliğinde, bu depremden 10 saniye sonra meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre altında kaydedildi.
Deprem Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.
24 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-01-24 12:31:19 39.16361 28.30167 12.07 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 11:59:37 39.17139 28.30417 11.96 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 11:00:38 39.17389 28.30222 5.56 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 10:34:22 39.16111 28.29833 6.91 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 10:34:13 39.185 28.29278 10.73 ML 4.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 04:48:01 39.19389 28.29639 11.64 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 02:57:28 39.1975 28.28861 10.2 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 01:32:32 39.19417 28.26778 7.06 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 01:31:52 39.18917 28.26472 11.33 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.