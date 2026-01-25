Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. Bugün en büyük deprem Balıkesir’de ölçüldü. Sındırgı gece yarısı 5.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 25 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...