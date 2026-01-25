Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 25 OCAK 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe deprem! 25 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü ve merkez üssü gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Balıkesir'de gece yarısı meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak saat 10.34'te 10 saniye arayla merkez üssü Sındırgı olan 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. İşte, 25 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 00:10 Güncelleme: 25.01.2026 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. Bugün en büyük deprem Balıkesir’de ölçüldü. Sındırgı gece yarısı 5.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 25 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR’DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        11,04 kilometre derinlikte kaydedilen deprem İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi.

        3

        BALIKESİR'DE ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Sındırgı'da saat 10.34'te 10 saniye arayla 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

        4.1 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 10.73 kilometre derinliğinde, bu depremden 10 saniye sonra meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre altında kaydedildi.

        Deprem Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.

        4

        24 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-01-24 12:31:19 39.16361 28.30167 12.07 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 11:59:37 39.17139 28.30417 11.96 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 11:00:38 39.17389 28.30222 5.56 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 10:34:22 39.16111 28.29833 6.91 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 10:34:13 39.185 28.29278 10.73 ML 4.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 04:48:01 39.19389 28.29639 11.64 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 02:57:28 39.1975 28.28861 10.2 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 01:32:32 39.19417 28.26778 7.06 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 01:31:52 39.18917 28.26472 11.33 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!