        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 26 Aralık 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve büyüklüğü nedir?

        AFAD/Kandilli son depremler listesi 26 Aralık 2025: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkemizde meydana gelen tüm depremleri anbean kayıt altına almaya devam ediyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Aralık 2025 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 00:28 Güncelleme: 26.12.2025 - 00:28
        1

        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün meydana gelen tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 26 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09.38'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 13.96 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
