        Son depremler listesi 28 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün en şiddetli sarsıntı Ege Denizi ve Balıkesir'de meydana geldi. İşte, 28 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 27.09.2025 - 23:56 Güncelleme: 27.09.2025 - 23:56
        Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi ve Balıkesir deprem ile sallandı. İşte, 28 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        KARS'TA DEPREM

        Kars'ın Selim ilçesinde saat 19.15'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:28'de Marmara Denizi Erdek Körfezi açıklarında 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Balıkesir'in Erdek ilçesine 06.12 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Saat 05:55'te bu kez Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, 11.46 kilometre derinlikte kaydedildi.

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01:16'da Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

        27 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-09-27 05:55:38 39.17944 28.1875 11.46 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-27 02:28:24 40.4075 27.62889 7.0 ML 3.1 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.12 km] Erdek (Balıkesir)

        2025-09-27 01:16:37 38.38333 24.59167 7.0 ML 3.8 Ege Denizi

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
