Son depremler listesi 28 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. İşte, 28 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmiyor. Ancak küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün birçok ilde deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile 28 Şubat 2025 son depremler listesine eklendi. İşte detaylar…
28 ŞUBAT 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD VERİLERİ
2025-02-28 06:23:2138.2791738.284448.7ML1.4Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-28 06:17:1538.1194437.322517.1ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-28 06:15:0639.1105630.634727.03ML1.1Seyitgazi (Eskişehir)
2025-02-28 06:06:3237.4338937.197.84ML1.1Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-02-28 06:02:4940.8744431.668899.58ML1.5Merkez (Bolu)
2025-02-28 05:08:4438.1144438.488337.0ML1.0Sincik (Adıyaman)
2025-02-28 04:43:0838.2441738.7708312.22ML1.1Pütürge (Malatya)
2025-02-28 04:33:2837.0688942.709727.48ML1.3Zakho, Duhok (Irak) - [15.64 km] Silopi (Şırnak)
2025-02-28 04:31:2137.41535.945566.96ML1.4Sumbas (Osmaniye)
2025-02-28 04:29:3441.0552833.8041721.76ML1.3Ilgaz (Çankırı)
2025-02-28 04:08:3537.1713939.172786.69ML0.9Haliliye (Şanlıurfa)
2025-02-28 04:07:4238.1144438.526947.0ML1.0Sincik (Adıyaman)
2025-02-28 03:59:0538.1155638.522226.99ML0.8Sincik (Adıyaman)
2025-02-28 03:58:4737.1583328.836677.05ML1.3Beyağaç (Denizli)
2025-02-28 03:44:2039.1041728.048617.08ML1.2Akhisar (Manisa)
2025-02-28 03:40:0637.3513937.021947.0ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-28 03:18:4837.2030639.211397.08ML1.4Haliliye (Şanlıurfa)
2025-02-28 03:14:4638.2344438.7759.05ML1.0Pütürge (Malatya)
2025-02-28 03:13:4838.2663938.728.66ML1.0Pütürge (Malatya)
2025-02-28 03:03:5238.2619438.155836.97ML1.0Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-28 02:48:5138.1508337.1957.55ML2.3Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-28 02:37:5937.3105637.033337.0ML2.7Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-28 01:18:0237.8230637.9530610.6ML2.1Tut (Adıyaman)
2025-02-28 00:54:0740.4419435.608066.97ML1.1Göynücek (Amasya)
2025-02-28 00:27:2436.6697225.709447.0ML3.1Ege Denizi
2025-02-28 00:09:4236.6783325.765287.0ML2.6Ege Denizi
2025-02-28 00:05:18 36.65083 25.56083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.