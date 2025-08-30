Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 30 AĞUSTOS 2025 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler sorgulama

        Son depremler listesi 30 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile 30 Ağustos 2025 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 09:41 Güncelleme: 30.08.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 30 Ağustos 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM OLDU!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:31’de Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen depremin derinliği 7.23 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        Balıkesir Sındırgı’da saat 03:32’de bir deprem daha meydana geldi. 2.7 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte ölçüldü.

        Balıkesir Sındırgı'da;

        saat 04:45’te 2.7 büyüklüğünde,

        saat 08:29'da 3.1 büyüklüğünde,

        saat 09:19'da 2.7 büyüklüğünde deprem oldu.

        3

        İZMİR’DE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 01:23’te İzmir ili Selçuk ilçesinde bir deprem meydana geldi. 2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Saat 01:48’de yine İzmir Selçuk merkezli bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 2.7 olarak ölçülen sarsıntının derinliği 7.0 kilometre olarak kaydedildi.

        4

        30 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.7 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-08-30 09:19:29 39.19306 28.10889 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 08:29:01 39.19 28.2675 9.27 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 04:45:04 39.23694 28.06389 12.69 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 03:32:11 39.17167 28.27333 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 03:31:48 39.16722 28.25444 7.23 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 01:48:17 37.94361 27.30667 7.0 ML 2.7 Selçuk (İzmir)

        2025-08-30 01:23:32 37.95167 27.34028 7.0 ML 2.9 Selçuk (İzmir)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?