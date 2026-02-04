Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 4 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 4 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişilebiliyor.
Ülke genelinde her gün küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.
ADANA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.35’te Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem oldu.
3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
ANTALYA AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00.12’de Akdeniz’de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya’nın Kumluca ilçesine 53.64 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 16.75 kilometre derinlikte gerçekleşti.
3 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-02-03 08:35:35 37.915 36.27667 7.0 ML 3.1 Saimbeyli (Adana)
2026-02-03 09:29:21 39.2025 28.29778 9.22 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-03 08:35:35 37.915 36.27667 7.0 ML 3.1 Saimbeyli (Adana)
2026-02-03 07:12:59 38.27917 37.76444 12.86 ML 3.0 Akçadağ (Malatya)
2026-02-03 00:12:17 35.95722 30.81111 16.75 ML 3.0 Akdeniz - [53.64 km] Kumluca (Antalya)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.