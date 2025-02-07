Son depremler listesi 7 Şubat Cuma günü hissedilen sarsıntılar sonrası en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak Ege Denizi açıklarında saat 07:00'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede deprem oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...