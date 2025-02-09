Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Sivas ve Ege Denizi'nde deprem! 9 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi peş peşe sallanmaya devam ediyor. Öte yandan Sivas'ta deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 9 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 08:30 Güncelleme: 09.02.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi 9 Şubat 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Sivas’ta deprem oldu. Ege Denizi’ndeki sarsıntılar ise devam ediyor. İşte, 9 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile son depremler listesi…

        2

        SİVAS’TA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:37’de Sivas ili Divriği ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        3

        EGE DENİZİ’NDE SARSINTILAR SÜRÜYOR

        Ege Denizi'nde 9 Şubat Pazar günü de peş peşe depremler meydana gelmeye devam etti. AFAD ölçümlerine göre;

        Saat 08:01'de 3.8 büyüklüğünde,

        Saat 08:00'de 3.4 büyüklüğünde,

        Saat 07:47’de 4.3 büyüklüğünde,

        Saat 06:54’te 3.1 büyüklüğünde,

        Saat 06:52’de 3.0 büyüklüğünde,

        Saat 06:00’da 3.3 büyüklüğünde,

        Saat 05:55’te 3.5 büyüklüğünde,

        Saat 05:51’de 3.1 büyüklüğünde,

        Saat 05:50’de 3.1 büyüklüğünde,

        Saat 05:01’de 3.1 büyüklüğünde,

        Saat 04:35’te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Almanya'da son seçim anketi
        Almanya'da son seçim anketi
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        "Üst sıralara gitmek zorundayız!"
        "Üst sıralara gitmek zorundayız!"
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri