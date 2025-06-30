Sivas, Hatay ve Iğdır'da deprem! 1 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Sivas ve Hatay'da ölçüldü. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde büyük küçük birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak en büyük depremler Sivas ve Hatay'da ölçüldü. Bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
VAN GÖLÜ'NDE DEPREM
Van Gölü'nde saat 16.04'te 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 15.86 kilometre altında oldu.
IĞDIR DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:53’te İran Maku, West Azarbaijan merkezli 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Iğdır'ın Aralık ilçesine 25.88 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
HATAY’DA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:13’te Hatay Arsuz merkezli bir deprem meydana geldi.
2.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.37 kilometre derinliğinde kaydedildi.
SİVAS’TA DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 02:33’te merkez üssü Sivas’ın Divriği ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, 6.99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor: