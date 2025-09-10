Son depremler listesi 11 Eylül: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son deprem nerede oldu?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 11 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son depremler listesi 11 Eylül 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı ilçesinde deprem oldu. İşte, 11 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
BALIKESİR SINDIRGI DEPREM!
Balıkesir Sındırgı’da 1.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 17.10’da oldu.
ELAZIĞ AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:11’de Hazar Gölü merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ’ın Maden ilçesine 02.35 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.
10 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-10 17:10:31 39.19083 28.12944 8.95 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-10 17:09:08 38.47472 39.39194 7.0 ML 1.5 Hazar Gölü - [06.62 km] Merkez (Elazığ)
2025-09-10 17:01:24 39.17028 28.215 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-10 17:00:41 38.27917 38.60833 11.55 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2025-09-10 16:31:28 39.2 28.2525 7.31 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-10 16:30:01 39.26056 28.12056 7.09 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-10 16:20:55 39.20639 28.25306 8.87 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.