Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 11 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 11 Eylül: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son deprem nerede oldu?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 11 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 07:24 Güncelleme: 11.09.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi 11 Eylül 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı ilçesinde deprem oldu. İşte, 11 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        BALIKESİR SINDIRGI DEPREM!

        Balıkesir Sındırgı’da 1.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 17.10’da oldu.

        ELAZIĞ AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:11’de Hazar Gölü merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Elazığ’ın Maden ilçesine 02.35 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        3

        10 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-09-10 17:10:31 39.19083 28.12944 8.95 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-10 17:09:08 38.47472 39.39194 7.0 ML 1.5 Hazar Gölü - [06.62 km] Merkez (Elazığ)

        2025-09-10 17:01:24 39.17028 28.215 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-10 17:00:41 38.27917 38.60833 11.55 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)

        2025-09-10 16:31:28 39.2 28.2525 7.31 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-10 16:30:01 39.26056 28.12056 7.09 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-10 16:20:55 39.20639 28.25306 8.87 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi