Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük deprem Balıkesir’de ölçüldü. Sındırgı gece yarısı 5,1 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Balıkesir’de artçı sarsıntılar sürüyor. İşte 24 Ocak 2026 son depremler listesi...