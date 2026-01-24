Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ TAKİP EKRANI 24 OCAK 2026 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi sorgulama 24 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü ve merkez üssü gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Balıkesir'de gece yarısı 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. İşte, 24 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 08:13 Güncelleme: 24.01.2026 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük deprem Balıkesir’de ölçüldü. Sındırgı gece yarısı 5,1 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Balıkesir’de artçı sarsıntılar sürüyor. İşte 24 Ocak 2026 son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR’DE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        11,04 kilometre derinlikte kaydedilen deprem İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi.

        3

        BALIKESİR PEŞ PEŞE DEPREM İLE SALLANIYOR

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre Balıkesir Sındırgı’da;

        Saat 01.31’de 3.3 büyüklüğünde ve 11.33 kilometre derinlikte,

        Saat 01.32’de 3.9 büyüklüğündeki ve 7.06 kilometre derinlikte,

        Saat 02.57’de 3.4 büyüklüğünde ve 7.06 kilometre derinlikte,

        Saat 04.48’de 3.0 büyüklüğünde ve 11.64 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

        4

        24 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-01-24 04:48:01 39.19389 28.29639 11.64 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 02:57:28 39.1975 28.28861 10.2 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 01:32:32 39.19417 28.26778 7.06 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-24 01:31:52 39.18917 28.26472 11.33 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
