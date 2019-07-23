Eljif Elmas resmen Napoli'de

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon kadrosunda bulunan Eljif Elmas'ın transferi için İtalya temsilcisi Napoli ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro bedelle Napoli'ye transfer olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16 milyon Euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır." denildi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 22, 2019

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun performansına ve Napoli Kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak İtalya ekibi, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami 1,5 milyon Euro bonus bedeli ödeyecek. Ayrıca, Napoli tarafından futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe, azami 1,5 milyon Euro bonus elde etme imkanına sahip olacak.

180 BİN EURO'YA GELMİŞTİ!

Fenerbahçe'ye Temmuz 2017'de sadece 180 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Eljif Elmas, Süper Lig'de 34 maçta forma giydi ve 4 gol attı.

HABERTÜRK TRANSFERİ ADIM ADIM DUYURMUŞTU

Habertürk Spor, 9 Temmuz'da Eljif Elmas'ın Napoli'ye yakın olduğunu ve İtalyan devinin transferde harekete geçtiğini okuyucularına duyurmuştu. Öte yandan HTSpor, Makedon oyuncunun bonservis bedelinin bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'yu bulacağını 17 Temmuz'da açıklamıştı.