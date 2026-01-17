Son finalist belli oldu! 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te son finalist kim oldu?
MasterChef All Star Altın Kupa'da son finalist belli oldu. İlk finalist Hasan olurken, MasterChef'te ikinci finalist gecenin sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. Şefler yarışmacılardan, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü geleneksel yemeklerini yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibi adını finale yazdırdı. Peki, MasterChef'te son finalist kim oldu? İşte 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te finale yükselen yarışmacı...
MasterChef'te büyük final için geri sayım başladı. Şef ceketini alarak finalist adayı olan; Çağatay, Kıvanç, Sergen finale yükselebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Final öncesinde, ilk finalist Hasan olurken, son finalist gecenin sonunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te ikinci finalist kim oldu, son finalist belli oldu mu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef'te ikinci finalist belli oldu. Üç etaplı finalin ardından en çok puan alan Sergen son finalist oldu.
MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN FİNALİST ADAYLARI
Çağatay
Kıvanç
Sergen
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te finale yükselemeyen iki yarışmacı programa veda edecek.
MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU!
MasterChef'te ilk finalist Hasan oldu.
MasterChef'te finale yükselemeyen Çağatay ve Kıvanç yarışmaya veda etti.