MasterChef'te büyük final için geri sayım başladı. Şef ceketini alarak finalist adayı olan; Çağatay, Kıvanç, Sergen finale yükselebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Final öncesinde, ilk finalist Hasan olurken, son finalist gecenin sonunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te ikinci finalist kim oldu, son finalist belli oldu mu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...