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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Son yılların en bereketli sezonu: İşte hamsi, palamut, istavrit fiyatları - Alışveriş Haberleri

        Son yılların en bereketli sezonu: İşte hamsi, palamut, istavrit fiyatları

        Denizlerde son yılların en bereketli sezonu yaşanıyor. Kilosu 200 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar geriledi. Palamudun adeti ise 150-200 liradan satılıyor. Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, "Yirmi iki yıllık balıkçıyım böyle bir sezon yaşamadım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 07:44 Güncelleme: 19.11.2024 - 07:46
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        Denizlerde 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu ile son yılların en bereketli sezonu yaşanırken, palamut avının ardından bu durum hamsi avına da yansımaya başladı.

        Trabzon Balık Hali’nde geçtiğimiz haftalarda kilosu 200 TL’den satılan hamsi, bugün bol av vermesiyle fiyatı yarıya kadar gerileyerek 100 TL’ye kadar indi. Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bu sezon ilk kez bin kasanın üzerinde hamsi gelirken, geçtiğimiz haftalar bu rakam neredeyse onda biri kadardı.

        “YİRMİ İKİ YILLIK BALIKÇIYIM BÖYLE BİR SEZON YAŞAMADIM”

        Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, 22 yıldır sektörde olduğunu hamsi ile palamudun bu kadar bol olmadığını belirterek “Hamsimiz bollaştı. 10-20 gün önce kilosu 200 TL idi şu anda 100 TL. Vatandaşın artık yemesi lazım buranın yerli hamsisi Trabzon açıklarında avlanıyor. Bu sezon palamut bol idi hamsi de bu şu an bol gibi görünüyor. Yirmi iki yıllık balıkçıyım böyle bir sezon yaşamadım. Palamut bol hamsi bol gibi görünüyor diğer çeşitler de bol. Hamsi bu sıralar bol görünüyor ama ileri için bir şey söylemek mümkün değil. Balık çeşitlerimizin fiyatları istavrit 100-150 TL, sargan 250-300 TL, sarıkanat 350-400 TL, barbun 300-400 TL, mezgit 100-400 TL” dedi.

        “HAMSİ TAM İSTEDİĞİMİZ BOYUTTA DEĞİL”

        Deniz suyunun biraz daha soğumasıyla hamsinin daha bol olacağı ümidini yaşadıklarını kaydeden balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz ise “Bugün hamsi biraz bol geldi. Dün kilosu 125-150 TL idi bugün 100 TL. Hamsi şu sıralar genelde Rize açıklarında avlanıyor. Şu an hamsi tam istediğimiz boyutta değil temennimiz biraz daha büyümesi. Sezon başından beri genelde palamut satıyoruz. Geçen bir tane palamut yoktu. Deniz suyu biraz daha soğursa inşallah hamsiyi daha bol bekliyoruz. 2-3 gün önce balık haline 200-300 kasa geliyordu. Bugün şükürler olsun Trabzon Balık Hali’ne bin-bin 500 kasa kadar hamsi girişi oldu” diye konuştu.

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