SonderjyskE - Esbjerg maçı rakamları

Danimarka DBU Kupası Son 8 Turu maçında SonderjyskE ile Esbjerg, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. SonderjyskE, son 2 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Esbjerg, son 3 maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 445. İddaa'da SonderjyskE kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Esbjerg kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

SonderjyskE son haftadaki Esbjerg müsabasında 6-2 kazandı.

Esbjerg ise Skive IK maçında 0-2 kazandı.

SonderjyskE, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Esbjerg, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Esbjerg 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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