Hem fiziki, hem sözlü şiddete uğradığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyen Karlı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile, 'Bakkallar kapalı' diye yalan söylemek zorunda kaldım. Bakkala gidemediğimiz için evimizde pilav ve su vardı. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı.