Songül Karlı estetiğe doymuyor! Ünlü isim yaptırdığı işlemden sonra bambaşka biri oldu!
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan 49 yaşındaki Karlı, son halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Sık sık estetik operasyonlar yaptıran ve "Fransız Askısı" yöntemiyle yüzünü gerdirdikten son gündemde adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcı, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.
Estetikte Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı, doktorunun paylaştığı gönderiyi kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü ismin dolgu ve botoks işlemleri yaptırdığı görüldü.
Songül Karlı'nın doktoru Malik Abacı sosyal medya hesabı üzerinden ünlü türkücüye yaptığı estetik operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Estetikli ve estetiksiz halleri gündem olan Songül Karlı'ya sevenlerinden: "Eski halin daha güzeldi", "Songül nerede ve sen kimsin?", "Artık estetik yaptırma" gibi yorumlar geldi.
İşte Songül Karlı'nın son paylaşımları...