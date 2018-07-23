Ankara'da saat 15.00 sıralarında patlama sesi duyuldu. Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyulan patlamanın test uçuşu yapan F-16'lardan kaynaklı sonic patlama olduğu öğrenildi. Peki, Sonik patlama nedir? Sonik patlaması nasıl olur? İşte sonik patlama hakkında merak edilenler...

SONİK PATLAMA NEDİR? NASIL OLUR?



Sonic patlama, ses hızı veya üzerinde bir hızla hareket edilmesinin bir sonucudur. Ses hızı, deniz seviyesinde ve 21 derece sıcaklıkta yaklaşık 1235.5 km/sa'dir. Bazı uçaklar ve jetler bu hızı aşabildikleri için sonic patlama oluşturur. Jetler, alçak uçuş yaptığından dolayı sonic patlama sesi hissedilir.

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