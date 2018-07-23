Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde meydana geldiği bir patlama olduğu iddia edildi. Patlamanın etkisiyle bazı işyerlerinin camlarının sallandığı ileri sürüldü. Daha önce de bu tür patlama sesleri duyulmuş, bunların yol yapımı için patlatılan dinamitler olduğu ifade edilmişti. Valilik ve belediyeden henüz bir açıklama yapılmadı.

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