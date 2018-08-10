Sonnenhof Grossaspach - Osnabrück karşılaşma önü

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Sonnenhof Grossaspach, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Osnabrück takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. 4 puanlı Sonnenhof Grossaspach 11. sırada bulunuyor, Osnabrück 7 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Sonnenhof Grossaspach, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Osnabrück, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 309. İddaa'da Sonnenhof Grossaspach kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Osnabrück kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Sonnenhof Grossaspach son hafta oynanan RW Erfurt maçında 1-0 kazandı.

Osnabrück, VfR Aalen karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Sonnenhof Grossaspach, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Osnabrück ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Osnabrück, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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