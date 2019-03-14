Oyun dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Kamuoyuna sızan haberlere göre Sony, Rockstar Games ve 2K Games'in sahibi Take-Two'yu satın almak istiyor. Rockstar Games çatısı altında GTA ve Red Dead Redemption, 2K Games adı altında Boderlands, Civilization, X-Com, BioShock, Mafia, NBK 2K ve W2K gibi dev yapım ve serilere imza atan Take-Two, söylentiler gerçek ise Sony bünyesine katılabilir.
Henüz Sony tarafından iddialara yönelik bir açıklama gelmedi. Buna karşın Take-Two'ya ulaşan Game Industry ekibi, "Şirket politikamız gereği söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz." şeklinde bir yorumla karşılaştı. Dedikoduların ortaya çıktığı bu sabahtan bu yana Take-Two'nun hisseleri yüzde 4.7 artmış durumda.
Söz konusu satın alma gerçekleşir mi bunu zaman gösterecek ancak GTA Online ve Red Dead Redemption 2 ile önemli ticari başarılara imza atan Take-Two'nun, Sony bünyesine geçmesine gerek olup olmadığı araştırma konusu. Firma, oyun dünyasının en çok kazanan şirketleri arasında.
GTA Online sayesinde 2013'te satışa sunulan GTA V'in bile satışları pek çok yeni oyunu kıskandıracak kadar iyi gidiyor. Red Dead Redemption 2 ise yalnızca PS4 ve Xbox One'da 23 milyondan fazla satmış durumda.
HANGİ OYUNLAR TÜRKÇE OLABİLİR?
Bilindiği üzere Sony, yayıncılığını üstlendiği pek çok yapımı Türkçe dil seçeneğiyle birlikte (Detroit Become Human, The Last of Us, Uncharted serisi vb.) satışa sunuyor. Eğer iddialar gerçekleşir de Sony, Take-Two'yu satın alırsa, GTA 6, Red Dead Redemption 3, NBA 2K gibi yapımlar Türkçe gelebilir.
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