İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik güçlük çeken hanelere Sosyal Destek İstanbulkart ile her ay bin TL destek ödemesi yapıyor. 2025 yılında artacağı açıklanan destekten şu ana kadar 366 bin 929 hane yararlandı. Peki, yeni yılda ödeme kaç TL'ye yükselecek?