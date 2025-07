Sosyal medya, estetik isteğini 18 yaş altına düşürdü

Sosyal medyanın hızla gelişerek hayatımızın her alanına etki etmesiyle güzellik algıları da değişti. Özellikle genç kızlar olmak üzere artık bir çok kişi filtrelerdeki gibi görünmek için 18 yaşına gelmeden estetik yaptırmaya çalışıyor. Uzmanlar ise, bu konuda uyarılarda bulunarak, estetiğin ihtiyaç durumunda yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

SOSYAL MEDYA FİLTRELERİ BEDENİNDEN MEMNUN OLMAYAN SAYISINI ARTIRDI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlke Karagöz, "Sosyal medyadaki filtrelerin yaygın kullanımıyla birlikte bedeninden memnun olmayan kişi sayısı arttı. Hal böyle olunca da estetik cerrahlara bu yönde başvurular artıyor. Kişiler bizlere başvurduğunda, 'İstediği operasyon ona uygun mu? Operasyonun risklerini ve sonuçlarını biliyor mu? Operasyon için vücudu uygun mu?' gibi önemli konuları öncelikle değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KİŞİ İSTİYOR DİYE OPERASYON YAPILMAZ"

Her estetik operasyonunun her kişiye uygun olmayacağını belirten Dr. Karagöz, "Her operasyonun bir oluru var. Sadece kişi istiyor diye operasyon yapılmaz. Kişinin beklentileri gerçekçi değilse operasyon yapılmaz. Bunları çok doğru bir şekilde planlamak gerekiyor" diye konuştu.