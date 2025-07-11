Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Sosyal medya, estetik isteğini 18 yaş altına düşürdü - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sosyal medya, estetik isteğini 18 yaş altına düşürdü

        Sosyal medyanın etkisi ve akran zorbalığıyla estetik kaygısının ergenlik çağlarına kadar gerilediğine dikkat çeken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlke Karagöz, "Ancak kişi istiyor diye estetik operasyon yapılmaz. Estetik müdahaleler mutlaka 18 yaşından sonra ve kişinin vücudu uygunsa yapılmalı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:52 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medya, estetik isteğini 18 yaş altına düşürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal medyanın hızla gelişerek hayatımızın her alanına etki etmesiyle güzellik algıları da değişti. Özellikle genç kızlar olmak üzere artık bir çok kişi filtrelerdeki gibi görünmek için 18 yaşına gelmeden estetik yaptırmaya çalışıyor. Uzmanlar ise, bu konuda uyarılarda bulunarak, estetiğin ihtiyaç durumunda yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

        SOSYAL MEDYA FİLTRELERİ BEDENİNDEN MEMNUN OLMAYAN SAYISINI ARTIRDI

        Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlke Karagöz, "Sosyal medyadaki filtrelerin yaygın kullanımıyla birlikte bedeninden memnun olmayan kişi sayısı arttı. Hal böyle olunca da estetik cerrahlara bu yönde başvurular artıyor. Kişiler bizlere başvurduğunda, 'İstediği operasyon ona uygun mu? Operasyonun risklerini ve sonuçlarını biliyor mu? Operasyon için vücudu uygun mu?' gibi önemli konuları öncelikle değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "KİŞİ İSTİYOR DİYE OPERASYON YAPILMAZ"

        Her estetik operasyonunun her kişiye uygun olmayacağını belirten Dr. Karagöz, "Her operasyonun bir oluru var. Sadece kişi istiyor diye operasyon yapılmaz. Kişinin beklentileri gerçekçi değilse operasyon yapılmaz. Bunları çok doğru bir şekilde planlamak gerekiyor" diye konuştu.

        "ESTETİK MÜDAHALELER 18 YAŞINDAN SONRA YAPILMALI"

        Sosyal medyanın etkisi ve akran zorbalığıyla estetik kaygısının ergenlik çağlarına kadar gerilediğine değinen Karagöz, daha sonra şunları söyledi: "Medikal estetik işlemler mutlaka 18 yaş üstüne öneriyorum. Lise döneminde burun ameliyatı isteğiyle gelenler oluyor, onlara da 18 yaşından sonra ameliyat öneriyorum. Bazen annesiyle gelen gençler oluyor ve aileler estetik kaygılar nedeniyle çocuklarının artık okula gitmek istemediğini söylüyor. Onları hemen psikolojik destek almaları için yönlendiriyoruz, estetik müdahale yapmıyoruz. Estetik müdahaleler 18 yaşından sonra yapılmalı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi