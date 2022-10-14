Sosyal medya hesabından "Tatlıses" soyadını sildi! Eleştiri oklarının hedefi olunca açıklama yaptı!

"Küçük bir detay çok fazla büyütülmeden kısa bir açıklama yapmak durumunda hissediyorum. Sosyal medya ismim hala dilancitaktatlises, alt ismim ise "Dilan Çıtak'tı". Yanına sadece eşimin soyadı eklendi "Dörter" olarak. Sahne adım her zaman "Dilan Çıtak". Kimlik adım ise bundan sonra Dilan Tatlıses Dörter. Soyadlarımı rahat bırakın artık, onların hepsi benim."