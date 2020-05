Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle zorunlu bir durum olmadıkça evden çıkılmamaya devam ediliyor... Karantina günlerinde dışarıyla bağlantı kurulan en iyi yerler genellikle bahçeler, balkonlar, pencere ve kapı önleri oluyor. Ancak elbette dünya üzerinde yaşayan her insan farklı pencerelerden hayata bakıyor. 'View from My Window' yani 'Penceremden m-Manzara' isimli Facebook grubunda ise dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcıları karantina günlerinde evlerindeki manzarayı çekip paylaşıyor. İşte o kareler...

"Avustralya’da bir evin manzarası… Fotoğraftaki koala en az 6 aydır neredeyse her gün burayı ziyaret ediyor."