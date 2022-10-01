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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler... Sosyal medyada gündem olmuştu! Yoğun bakımdan çıktı! Dehşeti anlattı!
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Sosyal medyada gündem olmuştu! Yoğun bakımdan çıktı! Dehşeti anlattı!

Mersin'de, erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından öldüresiye dövülen Rahime Edis, 5 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıktı. Yaşadıklarını anlatan Edis, "Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi

Son dakika haberler... Sosyal medyada gündem olmuştu! Yoğun bakımdan çıktı! Dehşeti anlattı!
Sosyal medyada gündem olmuştu! Yoğun bakımdan çıktı! Dehşeti anlattı!
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DHA

Mersin'de olay, 26 Eylül'de Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde meydana geldi. Rahime Edis (23) ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker, sahilde vakit geçirdi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞMA

DHA'da yer alan habere göre akşam saatlerinde iddiaya göre, Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

KRİKOYLA VURUP YUMRUKLADI

Tartışma sırasında Sevinçer, Edis'e araçtaki krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi. Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

5 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis, hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci yerine gelen Edis, yaşadıklarını anlattı.

MEZARLIĞA GÖTÜRÜP DÖVMÜŞLER

Edis, "İncekum’dan arabayla aldılar beni. Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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