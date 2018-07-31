Polisi sosyal medya hesabından tehdit etti

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonların ardından, Bahadır Köseoğlu adlı kişi Twitter hesabından, “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapatmaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. Acayip gıcık kaptım ona. Bak Allah nasip edecek kardeş 'Ben sıfır (sıfır en az 5 yıl demek) yıl kik boks eğitimi gördüm:)) O hareteti bir de bana serbest döğüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden' Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen. Bi görelim... Eğer senin kafanı kırmızsam bana Bahadır demesinler... Avşak herif seni” paylaşımında bulundu.

BEBEK'TE ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bahadır Köseoğlu, Beşiktaş Bebek'te çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Köseoğlu, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve örgütün veya amacının propogandasını yapmak” suçundan tututuklandı.

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