Sosyal medyadan provokasyona inceleme

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Şu ana kadar 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldığı, çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
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