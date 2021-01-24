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'Soul' 1 haftada 1.6 milyar dakika izlendi

Pixar'ın dijital platform Disney+'ta yayınlanan yeni animasyon filmi 'Soul' reyting ölçüm şirketi Nilsen'in verilerine göre, 21-27 Aralık 2020 Christmas haftasında ABD'de 1 milyar 670 milyon dakika izlenerek tarihe geçti.

'Soul' 1 haftada 1.6 milyar dakika izlendi


Pandemi nedeniyle uzun süredir dünyanın dört bir yanında dijital platformlar sinemaseverlerin can simidi oldu. Netflix geçtiğimiz günlerde 200 milyon aboneyi geçtiğini açıklarken en büyük rakiplerinden Disney+ yayın hayatına başlamasının birinci yılında 100 milyon abone sınırına dayandı...

Disney+ geçtiğimiz Chiristmas haftasında da ABD'de tarihi bir rekora imza attı. Platformda yayınlanan Pixar'ın yeni animasyon filmi 'Soul' 21-27 Aralık 2020 haftasında BD4de tam 1 milyar 670 milyon dakika izlendi. Reyting ölçüm şirketi Nilsen'in araştırmasına göre 101 dakika uzunluğundaki 'Soul'un 16.6 milyon kez izlendiği tahmin ediliyor.

'Soul'u 1 milyar 440 milyon dakika ile Netfilix'te yayınlanan 'The Office' ve 1 milyar 200 milyon dakika ile 'Bridgerton' dizisi izliyor. Chirstmas'tan hemen önce Netflix'te seyirciyle buluşan George Clooney'nin yeni filmi 'The Midnight Sky'ın izlenme süresi ise 1 milyar 100 milyon dakika oldu. Disney+'ın fenomen dizisi 'The Mandolorian' ise bir haftada 1 milyar dakika izlendi.

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