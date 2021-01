Pandemi nedeniyle uzun süredir dünyanın dört bir yanında dijital platformlar sinemaseverlerin can simidi oldu. Netflix geçtiğimiz günlerde 200 milyon aboneyi geçtiğini açıklarken en büyük rakiplerinden Disney+ yayın hayatına başlamasının birinci yılında 100 milyon abone sınırına dayandı...

Disney+ geçtiğimiz Chiristmas haftasında da ABD'de tarihi bir rekora imza attı. Platformda yayınlanan Pixar'ın yeni animasyon filmi 'Soul' 21-27 Aralık 2020 haftasında BD4de tam 1 milyar 670 milyon dakika izlendi. Reyting ölçüm şirketi Nilsen'in araştırmasına göre 101 dakika uzunluğundaki 'Soul'un 16.6 milyon kez izlendiği tahmin ediliyor.

'Soul'u 1 milyar 440 milyon dakika ile Netfilix'te yayınlanan 'The Office' ve 1 milyar 200 milyon dakika ile 'Bridgerton' dizisi izliyor. Chirstmas'tan hemen önce Netflix'te seyirciyle buluşan George Clooney'nin yeni filmi 'The Midnight Sky'ın izlenme süresi ise 1 milyar 100 milyon dakika oldu. Disney+'ın fenomen dizisi 'The Mandolorian' ise bir haftada 1 milyar dakika izlendi.