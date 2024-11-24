Southampton: 2 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 13.haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'u 3-2 mağlup etti. Mohammed Salah (2) ve Dominik Szoboszlai'nin golleriyle kazanan lider Liverpool, puanını 31'e yükseltti ve en yakın rakibi Manchester City'le arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Southampton ise haftayı 4 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 13.haftasında Southampton ile Liverpool karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dominik Szoboszlai, 65 ve 83. dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.
Liverpool'da galibiyetin mimarı olan Muhammed Salah, Premier Lig'deki 10. golünü kaydetti. Mısırlı yıldız ayrıca 6 da asist yaptı.
Manchester City'nin kaybettiği haftada Liverpool, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Southampton ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester City ile karşılaşacak. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.