Southampton: 2 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 13.haftasında Southampton ile Liverpool karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dominik Szoboszlai, 65 ve 83. dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.

Liverpool'da galibiyetin mimarı olan Muhammed Salah, Premier Lig'deki 10. golünü kaydetti. Mısırlı yıldız ayrıca 6 da asist yaptı.