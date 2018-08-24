Southampton - Leicester City düellosu

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Southampton, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Leicester City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Southampton 1 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Leicester City 3 puanda ve 8. sırada. Southampton son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Leicester City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 109. İddaa'da Southampton kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Leicester City kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Southampton son haftadaki Manchester City müsabasında 0-1 yenildi.

Leicester City ise Tottenham karşılaşmasında 5-4 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Southampton, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Leicester City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Leicester City, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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