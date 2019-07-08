BKM'nin organizasyonuyla bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan 'Uluslararası İstanbul Komedi Festivali', 18 Ekim - 3 Kasım arasında yine İstanbul'u kahkahalarla donatmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, 'Söyleyin de Beraber Gülelim' sloganıyla dördüncü kez ev sahipliği yapacağı festivalin ilk etap takvimini açıkladı. Tarihleri kesinleşen performansların bilet satışına da başlanan festival bu yıl; BKM Tiyatro, BKM Mutfak Çarşı'nın yanı sıra Yapı Kredi Bomonti Ada, Feriye Ortaköy, Caddebostan Kültür Merkezi, Akasya Kültür Sanat, Das Das, Zorlu PSM gibi pek çok yeni mekanda kahkaha dolu pek çok performansa ev sahipliği yapacak.