Bunlar birbirine çok benzer ve halk ayırt edemez. Yaşam alanları daha çok 1000 metre ve üzeridir. Antalya civarında ise Isparta, Burdur ve Ege civarındaki yükseltilerde, İç Anadolu'daki yükseltilerde, Doğu ve Güneydoğu'daki yükseltilerde bulunurlar. Yayılışları lokal ve doğaya zararları yoktur" diye konuştu.