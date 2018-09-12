Rusya'ya Trabzon’da kaybettikten sonra İsveç deplasmanındaki tarihi zafer, A Milli Takım’da moralleri yerine getirdi. EURO 2008’den sonra ilk kez 2 farklı geriye düşüp kazanan Ay-yıldızlılar, bitiş düdüğünün akabinde Mircea Lucescu’yu unutmadı.



İsveç'teki mücadeleden önce öğrencilerine duyduğu güveni tüm kamuoyuyla paylaşan Rumen çalıştırıcı, soyunma odasında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Futbolcular, deneyimli teknik adam içeriye girer girmez ayağa fırladı. ‘Luce, Luce’ tezahüratlarıyla yeri göğü inleten yıldızlar, hocalarını çok duygulandırdı.



Lucescu, sevinç yumağının ardından oyuncularını tebrik etti: “Çok iyi bir iş çıkardınız. Ama bu emeğinizin heba olmaması için Rusya’da da mutlaka kazanmalısınız. Size olan güvenim tam. Biz bu işi başaracağız.”

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