UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen İsveç'i 3-2 yenen Milli Takımımızın tarihi geri dönüşü ülke basınında geniş yer buldu! Aftonbladet gazetesi baş spor yazarı Simon Bank, "Türkiye 2 dakikada İsveç'i çukurun dibine itti. Kış geliyor, İsveç'te soğuk şimdiden başladı" yorumunda bulundu
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesi bu ülke basınında geniş yankı buldu.
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Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'in "Gecenin çöküşü" başlığıyla yayımladığı haberde, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında İsveç'in Türkiye karşısında çok değerli 3 puan kaybettiği belirtildi.
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Müsabakanın 88. dakikasına kadar İsveç'in 2-1 önde olduğu hatırlatılan haberde, bu dakikadan sonra Türkiye'nin 2 gol bularak deplasmanda altın değerinde 3 puan aldığı vurgulandı.
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Gazetenin baş spor yazarı Simon Bank, "Türkiye İsveç'i çukurun dibine itti" başlıklı yazısında, "Teknik direktör) Janne Andersson'un İsveç'i dünyanın en iyi 8 takımından biri yapması için 2 yılı var. Türkiye 2 dakikada İsveç'i çukurun dibine itti. Kış geliyor, İsveç'te soğuk şimdiden başladı." yorumunu yaptı.
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İsveç devlet televizyonu SVT ise "İsveç Türkiye karşısında çöktü" başlığını kullandı.
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Haberde, "İsveç, Claesson'un rüya golüyle 2-0 öne geçti, sonra kabus başladı. Emre Akbaba attığı 2 golle gecenin kahramanı oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.
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Ayrıca, teknik direktör Janne Andersson'un, "Türkiye'nin 1. dakikadan itibaren çok hırslı ve baskılı başladığı maçta istediğini aldığı" yorumu izleyicilere aktarıldı.
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İsveç devlet radyosu SR'nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili "Uluslar Ligi'nde ağır kayıp" başlığı atıldı.
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Haberde, sahaya takım kaptanı olarak çıkan İsveçli oyuncu Sebastian Larsson'un, "Çok büyük hayal kırklığı içindeyiz. Son dakikalarda nasıl 2 gol yedik. Hatalarımızı masaya yatırıp ders almamız gerekir." ifadeleri de okuyucularla paylaşıldı.
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İngiliz The Guardian gazetesi, İsveç-Türkiye maçını "gecenin en büyük draması" olarak nitelendirdi. Türk Milli Takımı'nın "fevkalade iki gol"le karşılaşmayı kazandığını yazan gazete, Emre Akbaba'nın 88. ve 90+2. dakikalarda gelen golleriyle maçın kahramanı olduğunu kaydetti.
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Karşılaşma için Türkiye'nin "sıra dışı geri dönüşü" ifadesini kullanan BBC, İsveç Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da İngiltere'ye kaybettiğini hatırlatırken, Emre Akbaba'nın ilk golü için, "mükemmel bir takım oyununun sonucu" yorumunu yaptı.
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Daily Mail gazetesi, Türkiye'nin galibiyeti için "afallatıcı" ifadesini kullandı. Türkiye'nin iyi başladığı maçta uzun süre sonuç alıcı vuruş yapamadığı belirtilen haberde, yenik duruma düşen takıma Hakan Çalhanoğlu'nun golünün "can simidi" olduğu kaydedildi.
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İsveç'in farkı açma şanslarını değerlendiremediğini belirten gazete, "son sözü" Emre Akbaba'nın söylediğini yazdı.
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), internet sitesinde yer alan maç yorumunda ise, son dakikalarda attığı iki golle galibiyetin mimarlarından Emre Akbaba içen "Türkiye'nin kahramanı" ifadesini kullandı.
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Fransız gazeteci L'Equipe gazetesi, "Türkiye İsveç'i yere serdi" başlığıyla verdiği haberde, İsveç'in Uluslar Ligi'nde mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Türkiye karşısında tutunamadığını yazdı.
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Gazete, İsveç'in bir saat boyunca direnmesi ve iyi oyun oynamasına rağmen Emre Akbaba'nın oyuna girmesi ve Türkiye'nin toparlanmasıyla ev sahibi takımın yenilgiyi tattığını kaydetti.
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Le Figaro spor sayfasında İsveç'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtilerek, 2-0 öne geçen İsveç'in Hakan Çalhanoğlu ve Emre Akbaba'nın golleriyle beklenmedik şekilde "yer ile yeksan" olduğu belirtildi.
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Kicker dergisinin internet sayfasında, maça sonradan dahil olan Emre Akbaba'nın oyunun gidişatını döndürdüğü ve Türkiye'nin Uluslar Lig'de oynadığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldığı kaydedildi.
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Türkiye'nin 2-0 geriye düşmesine rağmen heyecanlı karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldığının aktarıldığı haberde, "Türk Milli Takımı'nda günün adamı sonradan oyuna giren ve maçın bitimine kısa bir süre kala 2 gol atan Akbaba oldu" denildi.
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Spiegel dergisinde yer alan haberde de, Rusya'ya karşı 3 gün önce 2-1 yenilen Türk Milli Takımı'nın Solna'da moral gösterdiği belirterek, İsveç'in 34. dakikada Kiese Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesen'in attığı gollerde 2-0 öne geçtiği anımsatıldı.
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Türkiye'nin 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88. ve 90+2. dakikada Emre Akbaba'nın golleriyle ile oyunu çevirdiği belirtilen haberde, ay-yıldızlı ekipte Düsseldorf'da oynayan Kaan Ayhan ve Wolfsburg ekibinde top koşturan Yunus Mallı'nın forma giydiği kaydedildi.
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İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, kariyerini İtalya'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Türkiye'nin gol ve gösteri dolu maçı son anlarda tersine çevirdiğini yazdı.
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Gazete, "İsveç kendini kandırdı, Türkiye son anda işi ele aldı. Çalhanoğlulu Türkler tüyler ürperten bir yarışla, sonucu son dakikalarda değiştirerek İskandinavlara galip geldi." ifadeleri kullanıldı.
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Tuttosport gazetesi ise mücadeleyi okurlarına "Maçın bitmesine iki dakika kala Tosun'un asistini mükemmel şekilde sonuca bağlayan Akbaba, skoru 2-2’ye getirdi. Galatasaraylı oyuncu, ikinci golüyle de geri dönüşü tamamlamış oldu." sözleriyle aktardı.
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İspanyol Marca gazetesi, "Lucescu, Dünya Kupası'na katılanları evlerinde şaşırttı ve 2 golün üstesinden geldi" değerlendirmesini yaptığı haberinde, "Türkiye, 2018 Dünya Kupası’nda yoktu, şimdi masaya vurmak ve oyuna geri dönebilmek için A Ligine yükselmeyi hedefliyor." yorumunu yaptı.
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Hırvatistan'ın spor haberleri sitesi Gol, 2-0 geriye düşen Türkiye'yi Hakan Çalhanoğlu'nun golünün yeniden hayata döndürdüğü yorumuyla verdiği haberde, "Emre Akbaba'nın golleri ise Türkiye'ye galibiyeti getirdi. Türkler bu skorla gruptaki ilk sıra için yeniden iddialı konuma geldi." denildi.
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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında sahasında Türkiye'ye 3-2 yenilen İsveç'in Teknik Direktörü Janne Andersson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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İsveçli çalıştırıcı, "Aslında evimizde başarılı bir sonuç almak isterdik. Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi. Türkiye 1. dakikadan itibaren çok hırslı ve baskılı başladı ve isteğini aldı." değerlendirmesini yaptı.
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Andersson, 2-0 öne geçtiklerinde 3. golü de atıp büyük bir avantaj elde edebileceklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.
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Bu süreçte yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini anlatan Andersson, "Türkler yakaladıkları pozisyonları affetmedi. Biz Dünya Kupası'na gittiğimiz için çok yorgunduk. Türkler kupada oynamadığı için daha hazır ve dinçti." diye konuştu.
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İsveç Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Jimmy Durmaz, maçın kendileri için iyi geçmediğini söyledi.
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Öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını dile getiren Jimmy Durmaz, "2-0 öne geçmemize rağmen hatalar yaptık. Bu da bize pahalıya patladı." değerlendirmesinde bulundu.
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Bir dönem forma giydiği Türkiye ligini özlediğini vurgulayan Jimmy Durmaz, "Umarım tekrar bir gün Türkiye liginde oynarım. İsveç'te Türk seyircisinin çok olduğunu biliyordum. Onun için maça bu kadar Türk seyircisinin gelmesi beni hiç şaşırtmadı." ifadelerini kullandı.
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