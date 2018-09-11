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İsveçli çalıştırıcı, "Aslında evimizde başarılı bir sonuç almak isterdik. Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi. Türkiye 1. dakikadan itibaren çok hırslı ve baskılı başladı ve isteğini aldı." değerlendirmesini yaptı.