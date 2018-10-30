Serhat Kılıç, Instagram hesabından “Emel Kılıç! Dünyanın en güzel, en cefakar, en vefakar, en şefkatli, en yetenekli, en komik, en çok özlenecek annesi” notuyla annesini kaybettiğini açıkladı.

Kılıç, annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşarak, “Annemiz Emel Kılıç'ın cenazesi 30 Ekim Salı günü öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nden kaldırılarak Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" yazdı.

Takipçileri, ünlü oyucuya başsağlığı diledi.

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