Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur" | Dış Haberler

        "Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur"

        Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) "Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 00:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur"

        Genel Kurulda oybirliğiyle kabul edilen kararda, İsrail'in uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtildi.

        İsrail'in sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığı anımsatılan kararda, şunlar kaydedildi:

        "Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20'si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

        Ayrıca başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu'nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara, birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz."

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

