SPAL - Atalanta karşılaşma önü

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. SPAL, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Atalanta takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. 6 puanlı SPAL 6. sırada bulunuyor, Atalanta 4 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi SPAL, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atalanta, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 138 kodlu maçta; İddaa oynayanlar SPAL kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.30, Atalanta sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

SPAL önceki hafta Sampdoria mücadelesinde 3-1 kazandı.

Atalanta ise Cagliari maçında 1-0 yenildi.

SPAL, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. SPAL, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Atalanta, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Atalanta, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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