Sparta Sarpsborg - Haugesund düellosu

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Sparta Sarpsborg, 28 Ekim 2018 Pazar günü Haugesund takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 33 puanlı Sparta Sarpsborg 9. sırada bulunuyor, Haugesund 47 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Sparta Sarpsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Haugesund son 5 mücadelede 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 514 kodlu maçı oynayanlar; Sparta Sarpsborg galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Haugesund galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sparta Sarpsborg son hafta oynanan Molde maçında 2-2 berabere kaldı.

Haugesund, Kristiansund BK karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Sparta Sarpsborg, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 15 gol yedi.

Haugesund, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Haugesund 19 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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