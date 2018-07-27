Spartak Moscow - Gazovik Orenburg maçı heyecanı

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Spartak Moscow, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Gazovik Orenburg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Ev sahibi Spartak Moscow, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gazovik Orenburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 350 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Moscow kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Gazovik Orenburg sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Spartak Moscow önceki hafta Arsenal-Tula mücadelesinde 3-0 yenildi.

Gazovik Orenburg ise Rostov maçında 2-0 kazandı.

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