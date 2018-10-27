Spartak Moscow II - Tom Tomsk maçı rakamları

Rusya FNL maçında Spartak Moscow II ile Tom Tomsk, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Spartak Moscow II 31 puanla 4. sırada, Tom Tomsk 38 puanla 2. sırada bulunuyor. Spartak Moscow II, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Tom Tomsk son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 429. İddaa'da Spartak Moscow II kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Tom Tomsk kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Spartak Moscow II son haftadaki Sibir Novosibirsk müsabasında 2-1 kazandı.

Tom Tomsk ise Kuban Krasnodar karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Spartak Moscow II, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Spartak Moscow II, kendi sahasında 11 gol attı, 9 gol yedi.

Tom Tomsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tom Tomsk, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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