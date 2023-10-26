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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu

        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu

        'Güldür Güldür Show' cumartesi akşamı yeni bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlamak için özel bir skeç hazırlayan 'Güldür Güldür Show' ekibi, Cumhuriyet'in nasıl ve ne şartlarda kurulduğunun altını çizdi. Skeç, gerek ekibi gerekse salondaki seyircileri gözyaşına boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:10
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        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
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        Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, cumartesi akşamı yeni bölümüyle SHOW TV’de ekrana gelecek.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılı nedeniyle özel bir skeç hazırlayan ‘Güldür Güldür Show’, Cumhuriyetin nasıl ve ne şartlarda kurulduğunun altını çizdi. Kahkahanın yerini minnet ve gururun aldığı skeç, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

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        ‘Güldür Güldür Show’ ekibinin büyük bir özveriyle hazırladığı skecin sonunda tüm ekip, tam kadro sahnedeki yerini aldı. Unutulmaması gereken değerlerin altını bir kez daha çizen ‘Güldür Güldür Show’, skecin sonunda dakikalarca ayakta gözyaşlarıyla birlikte alkışlandı.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        ‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #Güldür Güldür Show
        #Cumhuriyet
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