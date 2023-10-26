Serdar Ali Çelikler: Arınma gecesi

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Tadic çok kötü gününde, Kent de etkisizken kenar organizasyonları hiç yapılamadı. Bir ani kontrada Fred'in taşıdığı topu Basthu gole çevirdi. 2. devreye rahat girdi takım. Tadic'in mükemmel tek topunda Jayden aslında harika bir asist yaptı ama Batshu golü atacağına neredeyse istemeden Guti asisti yaptı ve Zajc golü buldu.

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Yukarıda bahsettiğim duygusallık inşallah devreye girmez. "Bak ne güzel gol attı" falan denmez. Devre arasında bir nebze daha kalite takviyesi muhakkak yapılmalı. Hem lig için hem de hiç azımsanmayacak derecede; bana göre şampiyonluktan bile önemli olan Konferans Ligi finali için bu lazım. Orta Gelir'den Üst Gelir'e taşınmak lazım.. Ali Koç'a yakışan da bu olur.