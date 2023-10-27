Yerel seçimler için YSK'dan karar! İstifalar için son tarih 1 Aralık YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu çalışanları için istifa tarihini açıkladı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; kamu çalışanları 1 Aralık saat 17.00'ye kadar istifalarını vermesi gerekiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için kamu çalışanlarının görevden istifa etmesi gerektiğini hatırlatarak, istifalar için son tarihi 1 Aralık Cuma günü saat 17.00 olarak belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, YSK'nın 31 Mart yerel seçimleri için aldığı karar yer aldı.

Kararda, "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür." hükmüne istinaden. mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelendi" denildi. REKLAM

SON TARİH 1 ARALIK CUMA YSK kararına göre, yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu çalışanlarının 1 Aralık Cuma günü en geç saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmesi gerekiyor. Karar aday olmak isteyen; hakimler, savcılar, yüksek yargı organı mensupları, yüksek öğretim kurumu öğretim üyeleri, YÖK, RTÜK, kamu kurum tek kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile işçi niteliği taşımayan çalışanları, subay ve astsubaylar, siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ise kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanları kapsıyor.