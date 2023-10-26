Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, 29'da Gronbaek'in attığı golle geri düştü. İlk yarı böyle biterken ikinci devreye de Norveç ekibi etkili başladı.

58'de Moumbagna farkı ikiye çıkaran golü atarken 87' Saltnes skoru 3-0 yaptı.

90+1'de kendi kalesini vuran Moe sonucu belirledi: 3-1.

Önceki maçta Lugano'ya kaybeden Beşiktaş böylece ikinci yenilgisini alarak 1 puanla son sırada kaldı.

Bodo/Glimt ise puanını 4 yaptı.

Gruptaki diğer maçta Club Brugge, Lugano'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti.

5. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Gronbaek'in vuruşunda top auta gitti.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Savunmanın arasına atılan topla ceza sahasına giren Pellegrino, Mert Günok'tan sıyrılarak aut çizgisi üstünden topu kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak uzak direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu Moumbagna kaleye vurdu, Necip Uysal çizgiden çıkardı.

58. dakikada ev sahibinin golü geldi. Sağ taraftan başlayan atakta Sorli'nin içeri taşıdığı topu önünde bulan Moumbagna takım arkadaşıyla paslaşarak önünü açtı ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0

72. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

81. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu kontrol eden Cenk Tosun'un pasıyla buluşan Rebic'in sol çaprazdan şutu auta gitti.

88. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan başlayan atakta Pellegrino ceza sahasına girdi, ayağından açtığı topa Mert'in, müdahale etmek isterken hamlesi yetersiz kaldı. Seken topu bir kez daha tamamlasalar da kaleye giden top Onur'dan sekip Saltnes'in önünde kaldı. Saltnes de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0

90+1. dakikada skor 3-1 oldu. Ceza sahasına gönderilen uzun topa Moe kafayla ters bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşma Norveç ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.