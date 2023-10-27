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        Haberler Gündem Güncel İnternet fenomeni Tahtalıoğlu bu kez Cumhuriyet’in 100. yılı için balkonuna Türk bayrağı astı

        İnternet fenomeni Tahtalıoğlu bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için balkonuna Türk bayrağı astı

        İnternette Türk Bayrağı'nı asarkenki görüntüsüyle ünlenen Salih Tahtalıoğlu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için balkonuna Türk Bayrağı astı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 08:28 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:28
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        "Bayrak asan dayı" olarak tanınan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle evinin balkonuna çıkarak Türk bayrağı astı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Dursunbey Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tahtalıoğlu’nun belediye ekiplerince Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle kendisine verilen Türk bayrağını evinin balkonuna asmasına ilişkin fotoğrafa yer verildi.

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        Mesajda, "Balkonuna belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen şanlı Türk bayrağını asan bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi." ifadesi kullanıldı.

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        #as bayrakları
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