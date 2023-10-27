Mehmet Ayan: Amirsiz Memursuz Fetret Devri

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62’deki oyuncu değişiklikleriyle fiili 4-2-4’e dönen Beşiktaş’ın aldığı risk orta yerdeydi. Burak Yılmaz, öndeki 3 santraforu ve Raşit’e (Rebiç’e) haklı olarak güvenmek istiyordu. Bunu yaparken boşalttığı orta sahadan rakip geçişleri herkesin malumuydu. “Amir, hepten memursuz kalmıştı!” 71’de kafayla, 79’da ayak içiyle Aboubakar ve 81’de Rebiç ile gol pozisyonu yakalamasına ragmen 87’de yine geçişten yenen bir gol ile konu kapandı. Rakip defansın ikramıyla maç 3-1 bitti.

Beşiktaş’taki FETRET DEVRİ ise sürüyor.