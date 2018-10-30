Spezia - Benevento sahaya çıkıyor

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Spezia, 30 Ekim 2018 Salı günü Benevento takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. 13 puanlı Spezia 9. sırada bulunuyor, Benevento 16 puana sahip ve 3. sırada. Spezia, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Benevento son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 467 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spezia kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Benevento sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Spezia son hafta oynanan Vicenza maçında 0-1 kazandı.

Benevento, Pisa karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Spezia, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Benevento, dış sahada 2 galibiyet, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Benevento 5 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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